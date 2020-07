Escludere Autostrade dalla ricostruzione del ponte di Genova non è stato illegittimo, ha stabilito la Consulta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non è illegittima l'esclusione di Aspi dalla ricostruzione del ponte Morandi. Lo ha sancito la Corte Costituzionale che ha ritenuto "non fondate" le questioni relative all'esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla scelta delle imprese alle quali affidare le opere di demolizione e di ricostruzione. La Corte ha poi dichiarato inammissibili le questioni sull'analoga esclusione delle imprese collegate ad Aspi e quelle concernenti l'obbligo della concessionaria di far fronte alle spese di ricostruzione del ponte e di esproprio delle aree interessate. "L'eccezionale gravità della situazione ha determinato la decisione del Legislatore" Dopo l'udienza pubblica svolta oggi, i giudici costituzionali hanno esaminato in camera di ... Leggi su agi

DadoneFabiana : La Consulta ha appena dichiarato perfettamente legittima la scelta del Decreto Genova di escludere Autostrade dalla… - LaStampa : Ponte Morandi, la Consulta: “Legittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione” - Corriere : Ponte di Genova, la Consulta: «Non illegittimo escludere Autostrade da ricostruzione» - Marghe0308 : RT @FrancescoBerti_: Escludere #autostrade e i Benetton dalla ricostruzione del Ponte di Genova fu una scelta politicamente doverosa. Oggi… - LUIGIVACCARO5 : RT @RaphaelRaduzzi: Per la Consulta è stato legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi. Ora chiudiamo definitivamente q… -