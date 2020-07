Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – Con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arreStato un 30enne italiano, ritenuto un radicalizzatore dello Stato islamico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Milano. L’indagine ha consentito di documentare come l’uomo “aderendo pienamente all’ideologia estremista di matrice salafita, si è impegnato nel diffondere il credo propugnato dall’autoproclamato Stato islamico, Esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti”. Per realizzare il proprio progetto, il 30enne si è avvalso di internet, utilizzando i social media (tra gli altri, Facebook e la ... Leggi su ildenaro

DAZN_IT : 'Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto' ?? Ibra si esalta e parla anche del suo futuro... ??… - MarcoR222 : RT @DAZN_IT: 'Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto' ?? Ibra si esalta e parla anche del suo futuro... ?? L'intervis… - ginger_mad : RT @DAZN_IT: 'Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto' ?? Ibra si esalta e parla anche del suo futuro... ?? L'intervis… - Shoronpo_milan : RT @DAZN_IT: 'Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto' ?? Ibra si esalta e parla anche del suo futuro... ?? L'intervis… - PayInCrypto : Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Esalta Stato Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano - Ildenaro.it Il Denaro A Roma focolai dal Bangladesh, quei 15mila invisibili in città: «Si rischia il boom di contagi»

Disseminati in ogni angolo della Capitale. Si vedono ma è come se non esistessero. Con le mani piene dei sacchi con le palline antistress da vendere ai passanti di turno o con le bottigliette d'acqua ...

Disseminati in ogni angolo della Capitale. Si vedono ma è come se non esistessero. Con le mani piene dei sacchi con le palline antistress da vendere ai passanti di turno o con le bottigliette d'acqua ...