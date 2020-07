Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milano (ITALPRESS) – Con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arreStato un 30enne italiano, ritenuto un radicalizzatore dello Stato islamico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Milano. L’indagine ha consentito di documentare come l’uomo “aderendo pienamente all’ideologia estremista di matrice salafita, si è impegnato nel diffondere il credo propugnato dall’autoproclamato Stato islamico, Esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti”. Per realizzare il proprio progetto, il 30enne si è avvalso di internet, utilizzando i social media (tra gli altri, Facebook e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Notiziedi_it : Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano - CorriereCitta : Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano - LWO_Italian : violenza f. = violence Il film è stato criticato perché esalta la violenza. = The movie has been criticised for gl… - sumaistu47 : Nessuno lo esalta come un dio, è solo il miglior statista europeo ed è stato il miglior PdC di sempre in Italia. Ch… - duppli : @paolocostant Prima Dybala giocava spesso in questa zona del campo. Si abbassava a prendere palla per evitare la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Esalta Stato Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano Il Dispari Quotidiano Esalta lo Stato islamico sui social, arrestato a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un 30enne italiano, rit ...

MILANO (ITALPRESS) - Con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dall'uso del mezzo telematico, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un 30enne italiano, rit ...