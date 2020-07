Erica Piamonte Instagram, il décolleté sbuca dal micro costume: «Vai con lo zoom!» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà un’estate decisamente movimentata per gli oltre 357 mila followers di Erica Piamonte su Instagram. L’ex gieffina ogni giorno regala loro degli scatti sempre più provocanti e seducenti. Il suo fisico scolpito con tutte le curve al punto giusto non passa mai inosservato. Poco fa Erica ha pubblicato un suo scatto in costume decisamente elettrizzante. La stoffa si adatta al suo corpo come una seconda pelle, lasciando pochissimo spazio alla fervida immaginazione dei followers. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea di like e commenti. Per l’influencer ogni volta i complimenti sembrano essere infiniti. Leggi anche –> Erica Piamonte in bikini, lato B che ... Leggi su urbanpost

anarchico74 : Erica Piamonte, prova costume ?? superata - Valeria22534933 : Erica piamonte e Guendalina canessa di nuovo insieme. Chissà se quest'ultima si è fatta capace che erica e gaetano… - Il_Jordy : Finalmente il grande incontro tra Erica Piamonte e Taylor Mega. A no è Guendalina. Ahahah #gf16 - DottoressaFlo : Comunque l'account beltrovici è un account vecchio che prima si chiamava in un altro modo ( so anche come). Era una… - zazoomblog : Erica Piamonte rischia di essere il suo il fisico dell’estate. Lo dice il suo lato q - #Erica #Piamonte #rischia… -

Ultime Notizie dalla rete : Erica Piamonte «Vai con lo zoom», Erica Piamonte il décolleté sbuca dal micro costume: «Che spettacolo!» UrbanPost Erica Piamonte Instagram, il décolleté sbuca dal micro costume: «Vai con lo zoom!»

Sarà un’estate decisamente movimentata per gli oltre 357 mila followers di Erica Piamonte su Instagram. L’ex gieffina ogni giorno regala loro degli scatti sempre più provocanti e seducenti. Il suo fis ...

Erica Piamonte in bikini, lato B che sembra scolpito nel marmo: «Bona da paura!»

Un po’ pantera e un po’ dolce angioletto, stiamo parlando della stupenda Erica Piamonte. Nonostante il lockdown la bella influencer non si è mai fermata davvero, ma ha continuato il suo lavoro di cons ...

Sarà un’estate decisamente movimentata per gli oltre 357 mila followers di Erica Piamonte su Instagram. L’ex gieffina ogni giorno regala loro degli scatti sempre più provocanti e seducenti. Il suo fis ...Un po’ pantera e un po’ dolce angioletto, stiamo parlando della stupenda Erica Piamonte. Nonostante il lockdown la bella influencer non si è mai fermata davvero, ma ha continuato il suo lavoro di cons ...