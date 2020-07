Era Steve in “Sex and the city”: oggi ha 56 e fa il pompiere in Chicago Fire [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sex and the city è la serie statunitense cult a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila trasmessa dal canale HBO. Ideata da Darren Star, già creatore di serie di successo come Beverly Hills 90210 e Melrose Place, è basata sull’omonimo libro di Candace Bushnell. La serie ha avuto un vasto successo internazionale essendo fra le prime ad inaugurare il genere chick lit, rivolta a donne single, in carriera ma non solo. Le quattro protagoniste sono: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis), Samantha Jones (Kim Cattral) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Le loro avventure amorose hanno appassionato migliaia di donne. Tra i protagonisti maschili quello che sicuramente spicca maggiormente è Mr.Big il grande amore tormentato di Carrie che ha fatto sognare tutte le fan sfegatate della serie. Ma c’è un altro ... Leggi su velvetgossip

