Era Eleanor Waldorf di Gossip Girl: oggi a 62 anni è uno schianto [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) I fan della serie tv Gossip Girl si chiederanno spesso che fine abbiano fatto i loro beniamini. La famosa serie tv, che ai tempi ha conquistano il pubblico giovanile, ha avuto un cast ricco e importante, composto da un numero elevato di attori e presenze sceniche. Alcuni sono ancora famosi e cavalcano l’onda del successo, come Blake Lively, ovvero Serena Van der Woodsen. Altri protagonisti, invece, oggi sono meno esposti da un punto di vista mediatico, come Margaret Colin, che nella serie tv interpretava Eleanor Waldorf, la mamma di Blair. Curiosi di vedere come sia oggi l’attrice? Era Eleanor Waldorf in Gossip Girl Come dimenticare l’ironica e fashion Eleanor Waldorf di Gossip Girl? Pur essendo uno dei protagonisti secondari della serie tv, la mamma di Blair si è distinta per la classe, l’eleganza e la battuta ... Leggi su velvetgossip

