“Era così, tutti i giorni”. Triangolo De Martino – Marcuzzi – Belen, spunta il retroscena segreto: la verità è sempre più vicina (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’estate bollente di Stefano De Martino non è destinata a finire. Il ciclone che ha colpito lui, l’ex moglie Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi si arricchisce infatti di sempre nuovi alisei. Nei giorni scorsi il ballerino ex amici era stato dato vicino a un’altra Rodriguez, Mariana, gossip poi risultato infondato. Di sicuro le fan di Stefano sarebbero ben liete di vederlo felice lontano da Belen Rodriguez. Il bacio di lei alla nuova fiamma non è passatoi inosservato. Come non è passato inosservato il retroscena svelato dal settimanale Oggi che racconta nell’ultimo numero in edicola che l’argentina avrebbe scoperto dei messaggi scambiatisi tra la conduttrice Mediaset romana e l’ex marito. “Messaggi inequivocabili”, si ... Leggi su caffeinamagazine

enricoruggeri : Milano-Genova. Fermi già da un’ora, 15 km di coda (in aumento). Tutti avvisati quando era troppo tardi. In Italia v… - matteosalvinimi : Era stato così bravo con mascherine e respiratori che il suo amico Conte ha pensato bene di nominarlo commissario a… - CarloCalenda : Ma non ho detto questo Vitalba. Ho solo sottolineato che quando Conte li ha messi con la destra era un fascista, ad… - maliksunxx : RAGAAA È PARTITOO MERDA NON CI STO CAPENDO UN TUBO MA LA VOCE DI HARRY MI BASTA GESÙ STO A PIAGNE mi era mancato così tanto???? - vicce63 : @carlo_muzzolon @AlessiaMorani @Azione_it @alebarbano Non ho postato contro @AlessiaMorani ma in aggiunta al suo, c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era così Fiorella Pierobon: «Così ho tenuto testa a Berlusconi. La tv? Per me è stata una prigione» Corriere della Sera