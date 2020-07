Era Bianca in Un medico in famiglia: oggi ha 44 anni ed è splendida [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pur non essendo uno dei personaggi storici di Un medico in famiglia, il volto di Francesca Cavallin è particolarmente caro agli appassionati della serie tv. Qui, infatti, interpretava il ruolo di Bianca Pittaluga, sorella di Giulio ed ex moglie di Gus, con cui aveva messo al mondo la piccola Inge. Di lei si innamora Lele Martini e, nell’ultima puntata della settima stagione, i due arrivano a convolare a nozze. I disturbi alimentari (e la forza di uscirne) Prima di arrivare a interpretare il ruolo di Bianca in Un medico in famiglia – e, più in generale, a diventare una professionista nel mondo della recitazione – Francesca Cavallin ha passato un periodo cupo. Ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel corso del programma Vieni da me. «Ho sfiorato l’anoressia e per molto tempo ho sofferto di bulimia. Un ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Bianca Inzaghi alza bandiera bianca: la Lazio non esiste più. Patric come Suarez Calciomercato.com La famiglia Trump sotto assedio: i libri che la Casa Bianca non vorrebbe mai leggere

Un nuovo libro che fa tremare la Casa Bianca? Lo vedremo, al momento la biografia scritta ... in anticipo di due settimane rispetto a quanto previsto per evitare che il presidente degli Stati Uniti ...

Trump saluta l'OMS: Stati Uniti fuori dal 2021

(Teleborsa) - Mentre il coronavirus continua a marciare a passo veloce negli Stati Uniti toccando ogni giorno livelli record, arriva l'ennesima mossa del Presidente Trump che già fa discutere. Come pi ...

