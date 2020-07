Energia, il futuro è a idrogeno: UE post-Covid lancia la rivoluzione (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Commissione europea scommette sull’idrogeno e l’integrazione dei sistemi energetici per aumentare l’efficienza e tagliare le emissioni. Oggi, infatti, l‘Esecutivo Ue ha alzato il velo su una strategia per promuovere e sostenere la creazione di un mercato dell’idrogeno pulito in tre tappe, con traguardo al 2050. L’idrogeno, dunque, sarà una priorità di investimento per l‘Ue, con finanziamenti dal Recovery fund, da InvestEU, dal fondo per l’innovazione finanziato dall’Ets e dal programma per la ricerca Orizzonte Europa. Il sostegno sarà principalmente indirizzato all’idrogeno prodotto con rinnovabili ma anche a quello prodotto con fonti fossili come il gas, ma solo con sistemi di abbattimento delle emissioni. rivoluzione ... Leggi su quifinanza

GassmanGassmann : Questa umanità che si affanna a fare progetti per un futuro incerto, che speriamo migliore.Quelli che mi intenerisc… - luckyredfilm : RT @MCapisani: L'energia di quando sei #giovane, i dubbi, la voglia di fare baldoria, il senso del futuro: in queste prime sere di #estate2… - DeliSte : Vestiti che producono energia, a quanto pare il futuro ci riserva questo. Pensate a una tuta che crea energia dal m… - albertoacciarit : PROGRMMATORE E IMPRENDITORE MA NELLE INDUSTRIE TECNOLOGIE DEL PRESENTE E DEL FUTURO : NANOTCNOLOGIE ( chimica) robo… - PorroPaola : RT @GassmanGassmann: Questa umanità che si affanna a fare progetti per un futuro incerto, che speriamo migliore.Quelli che mi inteneriscono… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia futuro Idrogeno: La Ue vara la sua strategia per il futuro Energia Oltre Ue deve fronteggiare i megatrend del futuro

“La politica dell'Ue riconosce che il raggiungimento della sostenibilità a lungo termine richiederà una trasformazione fondamentale dei principali sistemi socioeconomici, alimentari, energetici e infr ...

100 storie italiane di e-Mobility, il progetto continua

L’e-mobility italiana è in fermento, ed è bello sapere che nell’industria della nostra penisola così tanti attori e imprenditori stiano investendo i celeberrimi tempo e denaro per restituire al Paese ...

“La politica dell'Ue riconosce che il raggiungimento della sostenibilità a lungo termine richiederà una trasformazione fondamentale dei principali sistemi socioeconomici, alimentari, energetici e infr ...L’e-mobility italiana è in fermento, ed è bello sapere che nell’industria della nostra penisola così tanti attori e imprenditori stiano investendo i celeberrimi tempo e denaro per restituire al Paese ...