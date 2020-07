Emerson Palmieri ha detto sì all'Inter, il Chelsea fissa il prezzo: accordo vicinissimo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Inter, al momento, sembra essere una delle società più attive sul mercato. L'intenzione di Giuseppe Marotta è quella di assicurare ad Antonio Conte un organico che, nella prossima stagione, possa competere fino alla fine per lo Scudetto riducendo in modo importante il gap con la Juventus di Maurizio Sarri. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, Emerson Palmieri si avvicina a grandi passi all’Inter. Chelsea FC v Arsenal FC - Premier... Leggi su 90min

Se la priorità era per le fasce, allora l'Inter è già a metà dell'opera. Guai però a dirlo a Conte, che si aspetta una minirivoluzione dal mercato. E allora, dopo Hakimi, le attenzioni sono state diro ...

Chelsea, Lampard ne fa fuori sei

Tra questi ci sarebbero i nomi di 6 giocatori: Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Kenedy ed Emerson Palmieri. La notizia fa felice l’Inter, interessata ad Emerson ...

