Ema Kovac sensuale sul divano in pelle, il bikini non copre: «Wow… Una meraviglia» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Decisamente uno scatto esplosivo quello pubblicato su Instagram da Ema Kovac qualche ora fa. È in splendida forma la modella di origini croate, diventata nota in Italia per aver ‘vestito’ i panni di ‘Madre Natura’ all’ultima puntata dell’Ottava Edizione di ‘Ciao Darwin’, il programma targato Mediaset condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che anche in replica tiene incollati gli spettatori a divani e poltrone. Bellezza superba, un ritratto memorabile che rende merito alle curve strepitose della giovane. Si tratta di una foto professionale eccitante in cui la bionda influencer si mostra in costume distesa su un sofà di pelle marrone. leggi anche l’articolo —> Justine Mattera da censura in costume, la posizione yoga è eccitante: «Wow… fantastica» Ema Kovac ... Leggi su urbanpost

stundaglas : io comunque tutte le volte che guardo le storie di ema kovac piango - Palvinismo1 : @GiorgioPasta @MA_STAT_A_CAS Lorella Boccia Ema Kovac e Paola di Benedetto?????? - GiorgioPasta : @Palvinismo1 @MA_STAT_A_CAS Oltre a Paola Di Benedetto, Jenny Watwood, Gracia De Torres, Michelle Sander, Alba Vejs… -

