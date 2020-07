Elisabetta Canalis mostra il volto di sua figlia Skyler e spiega il motivo (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da pochissimi mesi Elisabetta Canalis ha iniziato a mostrare il volto di sua figlia Skyler sui social, c’è una spiegazione che ha voluto rivelare a tutti (Foto). Comprensibile e giusto che non volesse mostrare la bambina su Instagram ma in seguito a qualche critica ricevuta ha spiegato il perché di recente ha capito che non poteva più nascondere la sua bambina. Non mostrare i volti dei figli minorenni sui social è una protezione giusta che seguono molti personaggi famosi, Elisabetta Canalis dopo 5 anni di scatti e video in cui Skyler Eva era sempre nascosta o Fotografata di schiena ha cambiato idea. Ha ... Leggi su ultimenotizieflash

