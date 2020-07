Elezioni Regionali, l’ex sindaco di Marcianise Fecondo in campo con Italia Viva (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’Arch. Filippo Fecondo ha annunciato la propria candidatura al Consiglio Regionale della Campania, nel Collegio di Caserta, in vista delle Elezioni in programma il prossimo autunno. Fecondo ha dato la propria disponibilità nella lista di Italia Viva che sarà collegata alla candidatura per l’elezione a Presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca. Classe 1963, sposato e papà di quattro bambini, Filippo Fecondo è un Architetto affermato nel campo della progettazione di edifici produttivi. Già sindaco del Comune di Marcianise, dove è nato e tuttora risiede, dal 2001 al 2009 ha guidato un’amministrazione di centrosinistra. “Mi candido con Italia Viva – afferma l’Arch. Filippo ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - ivanscalfarotto : La Liguria ha approvato la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali. E la Puglia cosa fa?… - ItaliaViva : Toscana, @matteorenzi lancia la sfida delle elezioni regionali. @sscaramelli: 'Lavoriamo sul laboratorio del rifor… - PazzoPerDomani : RT @_MicroMega_: L’enigma delle #elezioni #regionali - Incombono enigmatiche e minacciose sulle sorti della Repubblica italiana per almeno… - AnnickQuemper : RT @OrioliPaolo: Che fortuna! Appena in tempo per le elezioni regionali in Calabria ???? -