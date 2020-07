Elettra Lamborghini senza veli dall’estetista: lato b esplosivo! -Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Elettra Lamborghini sensuale come sempre, manda in visibilio i propri followers. Dall’estetista il lato b è in bella mostra Sensuale e provocante come sempre, la bellissima Elettra Lamborghini conosce bene come far impazzire i propri followers su Instagram. Infatti la cantante, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo insieme a Giusy Ferreri, ‘La Playa‘, si mostra senza veli mentre è dall’estetista. L’unica cosa che la ‘copre’ un minimo è un perizoma, che però non le impedisce di mostrare un lato B da togliere il fiato. Ancora una volta i fan della nipote del fondatore di Lamborghini, lascia senza parole i propri followers. Anche andare dall’estetista per un trattamento di radiofrequenza diventa un’esperienza sensuale e spinta con Elettra Lamborghini. POTREBBE ... Leggi su bloglive

Selenectioner_0 : RT @cosimofcj: Elettra Lamborghini feat Bonucci - poterebn : RT @cosimofcj: Elettra Lamborghini feat Bonucci - GiuseppeA_7 : RT @cosimofcj: Elettra Lamborghini feat Bonucci - MlCH_95 : RT @cosimofcj: Elettra Lamborghini feat Bonucci - Mincix91 : RT @cosimofcj: Elettra Lamborghini feat Bonucci -