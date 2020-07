Ecologia sì ma non per tutti: a Milano ecoincentivi solo per chi si dichiara antifascista (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel bando del comune di Milano è specificato che, per ottenere gli incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica, è necessario dichiararsi antifascisti. Milano, sotto l’attuale giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala, ha più volte ribadito la sua vocazione “green” e il suo impegno a sostegno di politiche ecologiche. Dalle piste ciclabili, all’area C fino agli … L'articolo Ecologia sì ma non per tutti: a Milano ecoincentivi solo per chi si dichiara antifascista proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Ecologia non Boom dei Verdi in Francia (dopo la Germania): dall'Eliseo una nuova via per l'Ue? Formiche.net Nasce Bucolica, ed è agromusica

Nasce a Lastra a Signa un "Circolo culturale agricolo". Si chiama Bucolica ed è una fattoria urbana (foto) realizzata da Filippo Zammarchi, agronomo appassionato di agri-ecologia, e Riccardo Zammarchi ...

Olgiate, all’asta l’ex allevamento Bomar, gravato da 8mila mq di amianto

OLGIATE – Va all’asta l’ex allevamento Bomar. E’ fissato per il 23 settembre il primo appuntamento per cercare di vendere l’imponente unità immobiliare, ribattezzata anche la bomba ecologica del Parco ...

