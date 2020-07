Ecco il filtro che uccide il coronavirus al 99,8 per cento (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - I ricercatori dell'Università di Houston (UH), in collaborazione con altri, hanno progettato un filtro dell'aria "cattura e uccidi" che può intrappolare il virus responsabile di COVID-19 uccidendolo all'istante. Zhifeng Ren, direttore del Texas Center for Superconductivity presso UH, ha collaborato con Monzer Hourani, CEO di Medistar, una società di sviluppo immobiliare medica con sede a Houston e altri ricercatori per progettare il filtro, che è descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Materials Today Fisica. I ricercatori hanno riferito che i test sui virus presso il Galveston National Laboratory hanno rilevato che il 99,8% del SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, è stato ucciso in un singolo passaggio attraverso un filtro realizzato con schiuma di ... Leggi su agi

