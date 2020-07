“Ecco cosa gli ho dato”. Ragazzi morti nel sonno a Terni, l’uomo arrestato confessa (Di mercoledì 8 luglio 2020) La verità sulla tragedia di Terni. L’uomo di 41 anni ha confessato. arrestato poco dopo il decesso dei due minorenni, Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, il pusher ha ammesso tutto, specificando anche quale sostanza ha venduto alle vittime. Il 41enne è stato condotto presso il carcere di Sabbione ed è seguito dall’avvocato Massimo Carignani. Parla l’avvocato Massimo Carignani per il suo assistito, l’uomo di 41 anni che avrebbe venduto la sostanza ai due minorenni stroncati nelle proprie abitazioni dei quartieri ternani: “Ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito presso il Sert, essendo seguito come tossicodipendente”.



Così ha ammesso tutto dal carcere di Sabbione, dove l'uomo è stato condotto in tarda ...

