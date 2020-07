«È stata la mano di Dio»: il nuovo film di Paolo Sorrentino sarà su Netflix (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’esperienza personale, i rimandi alla sua vita e alle domande che lo hanno sempre tormentato, sono tracce invisibili di tutta la filmografia di Paolo Sorrentino, una serie di rimandi e immagini che hanno reso i suoi lavori unici, oggetto di studio e interesse da parte della critica e del pubblico. Il suo prossimo film, però, attingerà appieno alla Napoli della sua infanzia, ai colori, alle luci e alle ombre del suo vissuto più intimo. Si intitolerà È stata la mano di Dio e, come spiega Sorrentino, sarà «per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso». La pellicola, ed è questa la novità più ghiotta, sarà prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment (del gruppo Fremantle) e dallo stesso Sorrentino mentre la distribuzione sarà affidata a Netflix. https://twitter.com/Variety/status/1280806610328313856 Leggi su vanityfair

