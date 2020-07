È morto Joe Porcaro, il batterista jazz suonò in “Africa” dei Toto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Addio a Addio a Joe Porcaro, il batterista jazz ci lascia a 90 anni: era padre dei fondatori dei Toto e con loro suonò in “Africa” Addio a Addio a Joe Porcaro, il batterista jazz ci lascia a 90 anni: era il padre di Steve, Jeff e Mike Porcaro, i fondatori dei Toto. L’apprezzato batterista jazz suonò con loro nel grande successo degli anni ’80, “Africa”. Con loro ha suonato anche in altri album. Ma non è stato solo una comparsa per i figli. Joe Porcato ha suonato con grandi artisti del calibro di Madonna, Rosemary Clooney, Streisand, Glen Campbell e Lalo Schifrin. Questo articolo È morto Joe Porcaro, il batterista jazz suonò in “Africa” dei Toto è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive

ilquotidianoweb : #Musica: morto #JoePorcaro, patriarca della famiglia #calabrese che fondò la band dei #Toto #ilquotidianoweb - fegato82 : RT @URMwebzine: Toto: Morto il percussionista Joe Porcaro - WebVANDA : RT @URMwebzine: Toto: Morto il percussionista Joe Porcaro - URMwebzine : Toto: Morto il percussionista Joe Porcaro - gianperri : @JoeBiden Peccato però che Joe Biden sia solo un morto che cammina -