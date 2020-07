E’ morto Amadou Gon Coulibaly, premier della Costa d’Avorio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Amadou Gon Coulibaly è morto all’età di 61 anni. Il premier della Costa d’Avorio era malato di cuore. ROMA – Costa d’Avorio in lutto. E’ morto all’età di 61 anni Amadou Gon Coulibaly, premier e candidato alla presidenza. La morte del politico è stata annunciata dal presidente Alassane Ouattara che ha preferito non esprimersi sulle cause del decesso. Una scomparsa, come precisato dal RaiNews24, che sembra essere fortemente legato al problema al cuore. Un decesso che lascia un vuoto incolmabile nel Paese che nelle prossime ore cercherà di ricordare il premier nel rispetto delle norme ... Leggi su newsmondo

