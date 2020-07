E’ morta Paola Guerci. Giornalista di razza e militante di centrodestra. Lascia un vuoto incolmabile (Di mercoledì 8 luglio 2020) Solare, positiva, sempre sorridente. Paola Guerci non ce l’ha fatta. La popolare e amatissima Giornalista e conduttrice radiofonica è morta questa mattina in un ospedale romano. Dopo un intervento neurochirurgico. Molti riservata, aveva affrontato insieme alla figlia a Milano, in pieno lockdown, una delicata operazione al cervello. Ma al ritorno a Roma le sue condizioni erano precipitate. Appassionata di comunicazione e politica, nella giunta Moffa aveva ricoperto l’incarico di Assessore alle politiche giovanili della Provincia di Roma. La notizia, arrivata inaspettata, Lascia sgomenta la comunità nella quale Paola ha sempre speso la sua militanza politica, coerente con i suoi valori di centrodestra di ispirazione cattolica. E il mondo ... Leggi su secoloditalia

