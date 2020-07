È il giorno delle concessioni: dopo la polemica per il ponte di Genova, arriva la proroga per la gestione degli aeroporti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre il caso dell’ex ponte Morandi affidato ad Autostrade infiamma il clima, tanto a Genova quanto nei palazzi della politica, oggi si decide anche sulle concessioni degli aeroporti italiani. Se il voto di fiducia sul decreto Rilancio non riserverà sorprese, chi gestisce oggi gli scali aerei del Paese vedrà prorogarsi il contratto per altri due anni. Un provvedimento che va incontro a un’altra società controllata da Atlantia – gruppo di cui fa parte Autostrade per l’Italia -, aeroporti di Roma. Il prolungamento delle concessioni è stato inserito all’articolo 202 del decreto, che sarà votato nel pomeriggio. L’emendamento recita: «In considerazione del calo ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : ...bombe sociali, propaganda ogni giorno in rete e sulle tv l'idea che in Italia si entra e si sbarca senza problem… - FBiasin : #Buffon avrà certamente 38384 difetti, ma attaccarlo nel giorno delle 648 presenze in A perché 'non si merita il re… - NicolaPorro : ?? Da leggere il discorso di #DonaldTrump in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza… - mludodc : RT @EleLe08: Tra qualche giorno, mia figlia compie gli anni. E poi vi racconterò che cosa mi è successo con l'obbligo delle vaccinazioni. M… - giovanniproto67 : Casi #Febbre #Dengue È importante notare che i numeri quotidiani variano, in quanto dipendono dal numero di casi no… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno delle È il giorno delle concessioni: dopo la polemica per il ponte di Genova, arriva la proroga per la gestione degli aeroporti Open Scuola, il segreto per trasformare la classe in una comunità di lettori e scrittori

«Leggera ed elegante». Olimpia ha 12 anni e quando legge si sente così. Chissà se ha mai pensato che la parola «leggerezza» contiene «lèggere», quasi che l’immersione nella pagina scritta riesca solo ...

Coronavirus, in Sicilia un nuovo contagio ma non c'è più nessun malato in terapia intensiva

Un nuovo caso di Coronavirus (nel Palermitano) e nessun decesso in Sicilia, ma la bella notizia è che non c'è più nessun paziente affetto da Covid-19 in terapia intensiva nell'Isola. E’ quanto si ev ...

«Leggera ed elegante». Olimpia ha 12 anni e quando legge si sente così. Chissà se ha mai pensato che la parola «leggerezza» contiene «lèggere», quasi che l’immersione nella pagina scritta riesca solo ...Un nuovo caso di Coronavirus (nel Palermitano) e nessun decesso in Sicilia, ma la bella notizia è che non c'è più nessun paziente affetto da Covid-19 in terapia intensiva nell'Isola. E’ quanto si ev ...