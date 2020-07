E’ allarme Coronavirus in un’azienda di Parma: grande focolaio tra la Lombardia e l’Emilia Romagna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un focolaio di Coronavirus è scoppiato in una ditta del parmense. Attualmente sarebbero 33 i positivi in tutto, tutti collegati ad un’azienda della provincia di Parma. Si tratta della Parmovo, che si occupa della produzione di ovoprodotti, con sede a Sanguigna di Colorno. Ad individuare il nuovo focolaio è stata l’Azienda territoriale sanitaria Val Padana, l’ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona. I dipendenti risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e non sono dipendenti diretti dell’azienda, ma di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, tra cui anche l’azienda parmense. La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel ... Leggi su meteoweb.eu

questi allarmi continui non sono necessari ... organizzato dall’Ordine dei medici di Milano a domanda precisa su i possibile effetti del COVID-19” in Italia asseriva che: “La malattia da noi ...

DL RILANCIO: AL VIA IL TAGLIO AL COSTO LAVORO IN AGRICOLTURA

Sono state accolte le nostre richieste per il taglio del costo del lavoro in agricoltura nei settori piu’ colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza covid. E’ quanto afferma il presidente della Cold ...

