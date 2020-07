Drogato lega madre anziana che poi muore di freddo: la condanna (Di mercoledì 8 luglio 2020) Legò la madre ad una branda lasciandola morire di freddo, ora è arrivata la condanna per il 48enne tossicodipendente: aveva fatto tutto per soldi. Aveva raccontato agli inquirenti che la madre era stata fatta morire da alcuni stranieri che pretendevano dei soldi. Ma quei soldi invece servivano a lui per drogarsi. E ora un 48enne alessandrino dovrà passare il resto della vita in carcere. Aveva immobilizzato l’anziana madre legandola a una branda e l’aveva lasciata morire nella villa di famiglia. Mauro Traverso, 48 anni, è stato condannato dalla Corte d’Assise per la morte della madre Igina Fabbri, di 71: era stata trovata nella vecchia casa in una borgata di Arquata Scriva (Alessandria), su una brandina e con i polsi legati, il 6 febbraio 2018. L’autopsia aveva stabilito che il decesso dell’anziana ... Leggi su chenews

La stanza è immersa nella penombra, ma dalla luce che filtra attraverso le tende tirate, Jerry Howell è in grado di stabilire che è mattina. Ha da poco aperto gli occhi, ma un dolore lancinante alla t ...

