Doppio mandato e alleanze. M5S verso il cambiamento già dalle prossime Regionali. Salvo che in Liguria. L’intesa può essere solo ufficiosa. Si attende un video di Grillo per sbloccare le trattative (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ormai si attende solo di sapere il giorno: all’interno del Movimento cinque stelle più di un parlamentare è convinto che sia questione di ore prima che Beppe Grillo, da giorni in religioso silenzio, compaia in video per aprire un nuovo step all’interno del “suo” Movimento, esattamente come capitato un anno fa all’indomani della crisi del Papeete quando lanciò l’idea di un’allenza governativa con il Pd per fermare i “barbari”. Fonti pentastellate sono decisamente convinte che in questo prossimo video si andrà nella direzione ormai sperata da tanti: un’alleanza strutturata, anche a livello locale, con il democratici. “Che il terzo polo non esista più è un dato di fatto”, mormora più di qualcuno nei corridoi parlamentari. “È tutto un gioco tra due poli: da ... Leggi su lanotiziagiornale

Tra meno di un anno i bolognesi torneranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco, dopo il doppio mandato di Virginio Merola, l'unico nella storia recente ad aver potuto governare per dieci anni e a ...

