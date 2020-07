Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha investito. La Lazio no (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 15 maggio 2019 la Lazio riusciva ad imporsi con un secco 2-0 sull’Atalanta, in finale di Coppa Italia, conquistando il trofeo. Per i bergamaschi la delusione sarà addolcita dalla qualificazione in Champions League, traguardo meritato e frutto di una programmazione totale, che va dalle strutture al vivaio, dagli acquisti alle cessioni. Il tutto collocato in un modello economicamente sostenibile per le possibilità della famiglia Percassi. Nonostante il contesto “provinciale”, quella finale persa non è andata giù. I grandi risultati ottenuti in Europa, dalla storica qualificazione all’approdo ai quarti di finale di Champions, sicuramente consegnano alla storia Gian Piero Gasperini e la sua squadra. Ma aver avuto la possibilità ... Leggi su ilnapolista

