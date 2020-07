Dopo Bolsonaro e Trump, anche il populista Modi ha un problema col Covid-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questo è un estratto di Katane, la newsletter su Asia e Pacifico di Giulia Pompili. Se non siete ancora iscritti fatelo qui, è gratis I casi di Covid-19 in India sono ormai così tanti che il paese è diventato il terzo per contagi, Dopo l'America e il Brasile. Ci sono state 25 mila infezioni in un Leggi su ilfoglio

petergomezblog : #Brasile, il presidente Jair #Bolsonaro positivo al Covid. Lo conferma lui stesso in tv dopo una giornata di attesa. - myrtamerlino : Anche Jair #Bolsonaro, dopo #BorisJohnson, è risultato positivo al #COVID19. Speriamo che anche lui guarisca e rinsavisca. - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Dopo Bolsonaro e Trump, anche il populista Modi ha un problema con Covid. 25 mila infezioni in un giorno, quasi tutte nell… - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Dopo Bolsonaro e Trump, anche il populista Modi ha un problema con Covid. 25 mila infezioni in un giorno, quasi tutte nell… - Mariastellalong : RT @Huguito1922: @gustinicchi @silstro2000 Qui su Twitter, se per questo, c'è gente che dopo averlo augurato a Johnson, augura la morte per… -