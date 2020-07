Dopo 43 Anni La Verità su Mauro Romano: Trovato L’Orco, Era l’Amico di Famiglia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il bambino si fidava di lui, lo chiamava “Zio”, si erano perse le sue tracce nel giugno del 1977 nel Salento. La procura ne è certa, a rapire Mauro Romano è stato un amico di Famiglia, Dopo 43 Anni il colpevole è stato finalmente individuato. Il bimbo era scomparso all’età di 6 Anni nel giugno del 77′ a Racale in provincia di Lecce, il giorno in cui è sparito si era allontanato in auto. L’uomo incriminato era una persona molto vicina alla Famiglia, lo stesso Mauro lo chiamava “zio”, all’epoca dei fatti aveva 30 Anni, oggi ne ha 71. Lo scorso febbraio invece, A.S. era stato arrestato per reati su minori a Taviano sempre nel leccese, aveva ... Leggi su youreduaction

virginiaraggi : Sono stata su via Tiburtina per vedere come sta proseguendo il cantiere per completare il raddoppio di questa impor… - GiovanniToti : Dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di #Genova verrà riconsegn… - matteosalvinimi : #Salvini: Il vice direttore non lo sa, non può sapere tutto. In Senato c'è Disegno di Legge, studiato e presentato.… - anubi_matt : RT @VivianaDesio: L'attore canadese Nick Cordero è morto a 41 anni per covid-19, dopo 95 giorni di terapia intensiva. Inutile il tentativo… - DenverCartoons : RT @exfrancesina: Unico spiccato talento ad oggi riconosciuto dopo quasi 38 anni di onorata carriera, quello di barcamenarmi. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Anni Neowise, dopo anni di attesa ecco finalmente una cometa visibile ad occhio nudo Il Messaggero Presunti abusi sulle figliastre? Un 50enne condannato a 8 anni di reclusione

UGENTO (Lecce) – Otto anni di reclusione con l’accusa di aver abusato delle ... L’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, si trova in carcere dopo aver violato le prescrizioni ...

Viale: dall’entroterra a Genova ambulanze impiegano un’ora, ministro Mit irresponsabile

“Ambulanze intrappolate tra auto in coda e cantieri infiniti in autostrada, costrette a viaggiare praticamente a passo d’uomo. Da Vobbia a Genova oggi impiegano mediamente 1 ora e 3 minuti (nello stes ...

