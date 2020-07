Dopo 137 giorni, nessun paziente Covid nella terapia intensiva di Bergamo (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato uno degli epicentri dell’epidemia di coronavirus degli ultimi quattro mesi. Oggi, la struttura è ben contenta di dichiarare che, Dopo 137 giorni, il reparto di terapia intensiva non ospita più pazienti affetti da coronavirus. Una notizia che dà speranza, Dopo che per mesi la città ha dovuto combattere con un’emergenza senza precedenti. LEGGI ANCHE > A dicembre, già 40 casi sospetti di coronavirus ad Alzano, ma per Crisanti nulla a che fare con il Covid Ospedale Bergamo, da oggi la terapia intensiva è Covid-free Ovviamente, non si potrà ancora affermare con certezza che quanto ... Leggi su giornalettismo

