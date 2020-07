Doodle di Artemisia Gentileschi: Google ricorda vita e opere dell’artista italiana (Di mercoledì 8 luglio 2020) A 427 dalla sua nascita, Google ricorda Artemisia Gentileschi dedicandole un Doodle. Proprio l'8 luglio del 1593 diede i natali alla pittrice italiana, nata a Roma e subito istruita dal padre Orazio, pittore anche lui, allo stile drammatico sviluppato dal maestro Caravaggio. Artemisia non è solo un'artista straordinaria, ma pure un simbolo cristallino di femminismo: una donna che si era ribellata al suo stupro trascinando il suo aguzzino in tribunale. Non a caso molte delle sue opere restituiscono rappresentazioni di eroine, che non possono che far pensare alla sua stessa vita, macchiata da pregiudizi e violenze. Quella di Artemisia Gentileschi è una figura decisamente attuale. Vittima di abusi in età adolescenziale - aveva appena 17 anni - da parte del suo maestro d'arte - Agostino Tassi -, lo portò in tribunale appoggiata dal padre. Nonostante l'uomo ... Leggi su optimagazine

