Domenico Arcuri, doppio incarico da commissario: gestirà la ripartenza delle scuole (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’emergenza coronavirus, anche la ripartenza della scuola. Domenico Arcuri, secondo una norma contenuta nella bozza del decreto semplificazioni, sarà nominato commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza. “Il commissario straordinario fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare ... Leggi su ildenaro

