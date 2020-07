Dodi Battaglia, il grave tumore al cervello della moglie Paola: poi la rinascita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dodi Battaglia, il grave tumore al cervello della moglie Paola: poi la rinascita della donna che da tanti anni è al fianco del cantante dei Pooh. Il cantante dei Pooh Dodi Battaglia ha parlato pubblicamente della malattia della moglie Paola Toeschi. Attrice e scrittrice, Paola ha raccontato in un libro la sua lotta contro la … L'articolo Dodi Battaglia, il grave tumore al cervello della moglie Paola: poi la rinascita ... Leggi su viagginews

zazoomblog : Dodi Battaglia: “Emozioni e lacrime che ho condiviso con il pubblico attraverso queste ‘Perle’” - #Battaglia: #“Em… - italiaserait : Dodi Battaglia: “Emozioni e lacrime che ho condiviso con il pubblico attraverso queste ‘Perle’” - DavideIannuzzi5 : In uscita il vi ile di Dodi Battaglia DODI BATTAGLIA, IL SUONO DELLE PERLE - RadioSmeraldo : ?? PODCAST IN DIRETTA: Dodi Battaglia | Intervista su @Spreaker #dodibattaglia #perle2 #pooh #sincerity - marco_dodi : RT @La_manina__: Salvini: se la mamma di #LeonPappalardo ritiene di sfruttare un bimbo di quindici anni per battaglia politica io non comme… -