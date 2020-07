Dl Semplificazioni, Ance: “Bene su abuso ufficio e danno erariale, ma manca snellimento procedure”. Chigi: “Intervenuti anche su tempi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Per aver avere le autorizzazioni di tutti gli enti preposti a un progetto l’Anas impiega 5 anni di media”. Inizia così la relazione introduttiva del Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Gabriele Buia, all’indomani dell’approvazione del ‘Decreto Semplificazioni’ durante il convegno web “Il coraggio di semplificare”. Per Buia “le opere per le lo più sono bloccate per le procedure a monte dell’assegnazione degli appalti e purtroppo – spiega – non vedo in questo decreto una presa di posizione concreta per snellire quelle procedure”. “È corretto dire che l’attenzione non deve essere solo sull’affidamento – replica il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa – ed infatti nel decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano

