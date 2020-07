“Divertirsi senza distruggere”: Maurizio Estate e Ciro Esposito insieme per legalità e decoro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Divertirsi non significa distruggere”. Il cartello ben in vista sulla ringhiera dell’aiuola di piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero. Quell’aiuola distrutta dall’entusiasmo dei tifosi del Napoli durante i festeggiamenti per la Coppa Italia. A farla rifiorire ancora una volta l’amore per la città e le mani esperte di Giovanni Estate e di suo figlio Davide del Chioschetto dei fiori. Fondatori dell’associazione anti-racket Maurizio Estate da sempre si prendono cura del verde della piazza e hanno fatto dell’aiuola un simbolo di legalità. Proprio per questo stamattina hanno deciso di organizzare un flash mob con i giovanissimi per “lanciare un messaggio di legalità e decoro – spiegano -. Chi ... Leggi su anteprima24

