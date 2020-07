Disney lancia anche in Italia le sue mascherine dedicate ai personaggi Marvel, Pixar e di Star Wars (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le mascherine protettive che ritraggono i personaggi di Star Wars, Marvel e Pixar arriveranno in vendicata anche in Italia. La linea di mascherine in tessuto riutilizzabili per uso non medico, ispirate ai personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars sarà disponibile in Italia grazie a ShopDisney.it. I modelli sono pensati per i bambini e tutta la famiglia e saranno disponibili da domani in pre-ordine sull'ecommerce . Fino al 30 novembre, il 100% del ricavato della vendita di queste mascherine in tessuto, fino a un massimo di €560.000, sarà devoluto a diverse ... Leggi su movieplayer

