DiRT 5 offrirà l'upgrade gratuito per PS5 secondo un trailer trapelato in rete (Di mercoledì 8 luglio 2020) DiRT 5 di Codemasters sarà una delle principali uscite third-party entro la fine dell'anno ed arriverà contemporaneamente sulle console attuali e di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.A differenza delle generazioni passate, gli update di prossima generazione saranno disponibili a titolo gratuito (tranne che per NBA 2K21 per adesso). DiRT 5 è già confermato per supportare Smart Delivery su Xbox Series X, ma avrà anche un'opzione di aggiornamento di nuova generazione gratuita su PS5?Codemasters ha ancora detto nulla ufficialmente, ma sembra che un trailer caricato prematuramente possa aver risposto a questa domanda. Il trailer stesso è stato rimosso, ma, la descrizione del video ha confermato che il gioco consentirà effettivamente ai ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : DiRT offrirà DiRT 5 offrirà l' upgrade gratuito per la versione PS5 secondo un trailer trapelato in rete Zazoom Blog Dirt 5, confermato l’upgrade gratuito a PS5

L’ultimo trailer di Dirt 5 ha confermato che il titolo offrirà un upgrade gratuito alla versione PS5 per i giocatori che lo acquisteranno su PS4. Dirt 5 aveva svelato finora i suoi piani al riguardo s ...

DIRT 5 a 120 fps anche su PS5, la modalità non sarà esclusiva di Xbox Series X 97

La modalità a 120 fps di DIRT 5 sarà disponibile anche su PS5, dunque non si tratta di una feature esclusiva di Xbox Series X: ecco cos'hanno detto gli sviluppatori. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 03/0 ...

L’ultimo trailer di Dirt 5 ha confermato che il titolo offrirà un upgrade gratuito alla versione PS5 per i giocatori che lo acquisteranno su PS4. Dirt 5 aveva svelato finora i suoi piani al riguardo s ...La modalità a 120 fps di DIRT 5 sarà disponibile anche su PS5, dunque non si tratta di una feature esclusiva di Xbox Series X: ecco cos'hanno detto gli sviluppatori. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 03/0 ...