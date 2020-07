Diritti Tv, Lega Serie A e Sky verso un bivio: causa legale o trattativa? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una causa Legale destinata a durare mesi, oppure la riapertura della trattativa. Sono i due scenari che si prospettano dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso della Lega Serie A contro Sky, emettendo un decreto ingiuntivo ma non esecutivo nei confronti della pay tv per il mancato pagamento dell'ultima rata bimestrale dei Diritti tv del 2019/20, da... Leggi su digital-news

Una causa legale destinata a durare mesi, oppure la riapertura della trattativa. Sono i due scenari che si prospettano dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso della Lega Se ...

Lega di Matteo Salvini contro la Rai: “Paga 25mila euro per trasmettere un film su Carola Rackete”

La Lega di Matteo Salvini si scaglia contro la Rai. In un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, il partito muove una precisa accusa all'azienda di Viale Mazzini. Secondo quanto sostiene, la ...

