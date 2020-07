Diritti tv: è guerra fredda. Sky non paga, il tribunale dà ragione alla Serie A ma il segnale resta acceso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora problemi legati ai Diritti tv. Prosegue la diatriba Sky-Serie A. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, Sky si ritrova a fare i conti con una perdita sensibile di spettatori e continua a non voler pagare l'ultima rata dei Diritti tv. La Lega è serena perché ha i contratti in mano che non prevedono delle postille sulle pandemie e simili, dunque Sky, con ogni probabilità, sarà costretta a versare quanto pattuito in precedenza nonostante una perdita di 2 milioni e mezzo di... Leggi su 90min

Durante la Seconda guerra mondiale, i nazisti occuparono il lussuoso Hôtel Lutetia e ne fecero il loro quartier generale a Parigi. A Hong Kong il regime cinese ha inaugurato l’ufficio preposto all’app ...

Roma, 8 lug. (askanews) – Un tribunale sudcoreano ha condannato il leader nordcoreano Kim Jong Un, in quanto rappresentante della Corea del Nord, a risarcire i danni a due ex prigionieri di guerra sud ...

