Diletta Leotta in blu: San Siro senza parole per il vestito cortissimo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Diletta Leotta: il vestitino blu è cortissimo e mostra tutte le curve facendo impazzire più che mai i suoi followers su Instagram Diletta Leotta: il vestitino blu è cortissimo e stretto e mostra tutte le curve. Piace e non poco la nuova storia pubblicata su Istagram dalla conduttrice sportiva, facendo impazzire più che mai i suoi followers su Instagram. Nello scatto Diletta Leotta cammina con il capo chino. Il vestito è abbondantemente al di sopra delle ginocchia con una cintura bianca e ha in mano una cartellina. Insomma, una posa molto professionale ma anche molto sexy. L’andatura è perfetta così come la pettinatura. Subito dopo ha pubblicato un’altra storia con una foto scattata poco dopo allo stadio. La conduttrice ha tra le mani il microfono dell’emittente per cui lavora, con un sorriso che lascia ... Leggi su bloglive

