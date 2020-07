Diaco attaccato da Veronica Satti: “Bullismo televisivo, nei camerini lo dovettero…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Diaco ancora sotto accusa. Questa volta a parlare è stata Veronica Satti, che via Instagram si è sfogata contro il conduttore di Io & Te, colpevole di averle fatto “bullismo televisivo” e che una volta dovettero “farlo stare zitto nei camerini”. Ecco il suo racconto-sfogo: “Pierluigi Diaco ha messo un veto nel suo programma dove dice di non portare telefonini in studio, cosa giusta ma io che ho fatto due anni di Domenica Live con lui… stava sempre al cellulare da Barbara d’Urso. Nelle trasmissioni degli altri il cellulare lo usi, nelle tue no. L’educazione la coerenza? Lo sappiamo tutti che hai questo vizietto dell’incoerenza recondita dentro di te. Mi facevi bullismo televisivo e non trovi ... Leggi su bitchyf

