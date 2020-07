Di nuovo nonno: Gigi D’Alessio, grande festa in famiglia. Finalmente si sorride (Di mercoledì 8 luglio 2020) E allora tanti auguri e congratulazioni al cantante partenopeo Gigi D’Alessio che diventerà di nuovo nonno. La lieta notizia è arrivata al co-conduttore di ‘Vent’anni che siamo italiani’ – show targato Rai 1 e presentato insieme a Vanessa Incontrada – in pieno periodo di lockdown. A dargli questa rinnovata felicità è il figlio Claudio, avuto dal matrimonio con Carmela Barbato. Stando a quanto pubblicato dal settimanale di gossip Chi, la nuova compagna del figlio del cantante, Giusy, è in dolce attesa. C’è da dire che questo bambino va a coronare una bella ed appassionata storia d’amore. Claudio D’Alessio ha già una figlia da una precedente relazione. Poco più che ventenne, il giovane è diventato padre di Noemi, che oggi ha 10 anni. Il figlio di Gigi D’Alessio non ... Leggi su caffeinamagazine

nonno_ecciu : @Martinetus @lameduck1960 @YouTube Sappia che ha in me un nuovo ammiratore - Bingqiuqiuqiu : @SupreMarionette Ugh, meno male dai, finché si lamenta è un buon segno.... anche mio nonno, da quanto ho saputo ier… - gio70924234 : RT @MadameVide: Mi manca la radio che annuncia l'uscita di un nuovo disco di Lucio Dalla mi manca la voce di mio nonno quando mi raccontava… - LaneveDiletta : @viaggioneilibri Storia di mia nonna : Una sera -non ricordo se era dopo la morte di mio nonno - mentre si stava ad… - Surabaya_Johnny : Non so come vi hanno dato la notizia laggiù, ma qui hanno appena fatto un nuovo governo. Un governo di merda, sia c… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo nonno Di nuovo nonno: Gigi D'Alessio, grande festa in famiglia. Finalmente Caffeina Magazine WTCR: Kent pronto al grande passo con la Hyundai di famiglia

Si tratta di un passo importantissimo per la carriera del 20enne di Chelmsford, che ha debuttato appena nel 2018 in TCR UK seguito dal team del nonno ... aveva annunciato nuovamente la presenza ...

TRAVIS ascolta “Valentine” il secondo estratto dal nuovo album

Nel disco ci sono anche ispirati camei, che comprendono, tra gli altri, i synth del nonno di Jason Lytle ... comporre melodie senza tempo li hanno fatti diventare sempiterni. Un nuovo capitolo nella ...

Si tratta di un passo importantissimo per la carriera del 20enne di Chelmsford, che ha debuttato appena nel 2018 in TCR UK seguito dal team del nonno ... aveva annunciato nuovamente la presenza ...Nel disco ci sono anche ispirati camei, che comprendono, tra gli altri, i synth del nonno di Jason Lytle ... comporre melodie senza tempo li hanno fatti diventare sempiterni. Un nuovo capitolo nella ...