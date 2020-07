Detenuto accusato di maltrattamenti tenta il suicidio nel Tribunale Napoli Nord (Di mercoledì 8 luglio 2020) accusato maltrattamenti in famiglia, un Detenuto napoletano ha oggi tentato il suicidio nel Tribunale Napoli Nord: il Sappe parla di una tragedia sfiorata grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria. Una tragedia sfiorata, quella che ha visto protagonista un Detenuto del carcere napoletano di Poggioreale. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha infatti ha tentato il … L'articolo Detenuto accusato di maltrattamenti tenta il suicidio nel Tribunale Napoli Nord proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

