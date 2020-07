Delitti inquietanti: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv (Di mercoledì 8 luglio 2020) Delitti inquietanti: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Delitti inquietanti. La pellicola del 1996, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata diretta da John Gray, regista, autore e produttore televisivo statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come When He’s Not a Stranger, The Day Lincoln Was Shot, Haven – Il rifugio, Helter Skelter e Un amore di candidato. L’avvincente poliziesco, sceneggiato da Kevin Brodbin e con protagonisti Steven Seagal e Keenen Ivory Wayans, ha potuto contare sulle musiche di Trevor Rabin, la ... Leggi su termometropolitico

ArtureaPalus : Io sto ancora aspettando che qualche altra rete risponda al format 'Delitti Inquietanti' con un contro-programma da… - Mariea5140 : RT @TvItaMemories: #StaseraInTv (8 luglio 2020) #Rai1 - #CoseNostre #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Delitti Inquietanti #Canal… - TvItaMemories : #StaseraInTv (8 luglio 2020) #Rai1 - #CoseNostre #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Delitti Inquietanti… - cineblogit : Stasera in tv: 'Delitti inquietanti' su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: 'Delitti inquietanti' su Rete 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Delitti inquietanti Delitti Inquietanti su Rete 4 e in streaming Mediaset Play Delitti inquietanti: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Delitti inquietanti. La pellicola del 1996, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata dirett ...

Stasera in TV 8 luglio: Adriano, il cuore, la voce Rai Uno, Come sorelle su Canale 5

Tra i film di stasera 8 luglio 2020 vi segnaliamo "Io e lei" su Rai Movie, "Delitti inquietanti" su Rete 4, "Scusa ma ti voglio sposare" su La5 e "Perché te lo dice mamma" su Tv8. Federica e ...

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Delitti inquietanti. La pellicola del 1996, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata dirett ...Tra i film di stasera 8 luglio 2020 vi segnaliamo "Io e lei" su Rai Movie, "Delitti inquietanti" su Rete 4, "Scusa ma ti voglio sposare" su La5 e "Perché te lo dice mamma" su Tv8. Federica e ...