Delitti inquietanti film Rete 4 – trama, cast, finale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ha per titolo Delitti inquietanti il film in onda stasera su Rete 4. La pellicola è di genere poliziesco con molti ingredienti d’azione e thriller e alcuni da commedia. La durata è di un’ora e 31 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 1996. Siamo in presenza di una pellicola datata che però non ha avuto molto successo negli Stati Uniti, dove è arrivata il 4 ottobre 1996. Delitti inquietanti film – regia, protagonisti, dove è girato La regia è di John Gray noto ai telespettatori per essere stato il creatore della serie televisiva della CBS, Ghost Whisperer. Protagonista è Steven Seagal che interpreta il tenente detective Jack Cole. Nel cast anche l’attore ... Leggi su maridacaterini

GuidaTVPlus : 08-07-2020 21:30 #Rete4 Delitti inquietanti #StaseraInTV - ArtureaPalus : Io sto ancora aspettando che qualche altra rete risponda al format 'Delitti Inquietanti' con un contro-programma da… - Mariea5140 : RT @TvItaMemories: #StaseraInTv (8 luglio 2020) #Rai1 - #CoseNostre #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Delitti Inquietanti #Canal… - TvItaMemories : #StaseraInTv (8 luglio 2020) #Rai1 - #CoseNostre #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Delitti Inquietanti… - cineblogit : Stasera in tv: 'Delitti inquietanti' su Rete 4 -