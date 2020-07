Delirio grillino contro polizia: "No Tav? Qui ci militarizzano" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Elena Barlozzari Le dichiarazioni surreali della consigliera regionale grillina Francesca Frediani sull'agguato alla colonna di mezzi della polizia di Stato: "È molto peggio vedere un territorio militarizzato piuttosto che sapere che c'è qualcuno che difende il territorio e l'ambiente" "Un attentato" che sarebbe potuto "finire in una vera e propria tragedia". Sono queste le parole usate dal segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo, per denunciare il sabotaggio della colonna di mezzi della polizia di Stato che sabato notte sTava percorrendo la galleria Cels della Val di Susa in direzione del cantiere Tav di Chiomonte. Il tragitto era disseminato di chiodi a tre punte, lasciati da chi, evidentemente, è pronto davvero a tutto pur di ostacolare la realizzazione della ... Leggi su ilgiornale

