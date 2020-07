Decreto Genova: le conseguenze della possibile incostituzionalità (Di mercoledì 8 luglio 2020) A cura di Elisa Serafini Si è tenuta oggi la prima udienza presso la Corte Costituzionale del procedimento di impugnazione del Decreto Genova, che ha previsto l’obbligo per Autostrade-ASPI di pagare la demolizione e ricostruzione del ponte, risarcire gli sfollati secondo criteri decisi dallo Stato e di lasciare ogni scelta operativa allo Stato e alla struttura commissariale. Autostrade contesta l’applicazione delle norme e decisioni per Decreto, in mancanza di un processo, ed è su questo punto che ha scelto di impugnare i procedimenti dell’allora Governo Conte 1. Il Decreto Genova era nato sull’onda dell’emergenza, con un principio di “superamento della legge” a causa dell’eccezionalità ... Leggi su thesocialpost

matteosalvinimi : Qui Firenze dove incontrerò gli amici di Confcommercio. Il cosiddetto “Decreto Semplificazioni” è l’ennesima bufala… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, De Micheli: “Il nuovo sarà gestito da Autostrade. Ma resta ipotesi revoca”. Oggi la Consulta decide… - petergomezblog : Ponte Morandi, De Micheli: “Il nuovo sarà gestito da Autostrade perché il concessionario sono loro. Ma resta ipotes… - Surfiniae : RT @petergomezblog: Ponte Morandi, De Micheli: “Il nuovo sarà gestito da Autostrade perché il concessionario sono loro. Ma resta ipotesi re… - Clarembaldo : RT @MarceVann: Oggi la Corte Costituzionale deve pronunciarsi sulla legittimità del Decreto Genova, anche se il Tribunale amministrativo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Genova Decreto Genova, domani la Corte costituzionale decide sulla legittimità Genova24.it Decreto Genova: le conseguenze della possibile incostituzionalità

Si è tenuta oggi la prima udienza presso la Corte Costituzionale del procedimento di impugnazione del Decreto Genova, che ha previsto l’obbligo per Autostrade-ASPI di pagare la demolizione e ricostruz ...

Tirrenica e Due Mari, Fratelli d’Italia: “Per realizzare opere servono soldi e non proclami”

“Ci risiamo con i soliti proclami dell’agonizzante Governo giallo-rosso, l’ennesimo decreto di Conte e compagni ... come il caso del ponte Morandi a Genova e delle concessioni autostradali. Infatti, ...

Si è tenuta oggi la prima udienza presso la Corte Costituzionale del procedimento di impugnazione del Decreto Genova, che ha previsto l’obbligo per Autostrade-ASPI di pagare la demolizione e ricostruz ...“Ci risiamo con i soliti proclami dell’agonizzante Governo giallo-rosso, l’ennesimo decreto di Conte e compagni ... come il caso del ponte Morandi a Genova e delle concessioni autostradali. Infatti, ...