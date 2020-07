De Rossi sogna già da allenatore: “io tecnico del Boca Juniors, voglio vincere la Libertadores” (Di mercoledì 8 luglio 2020) In attesa di chiarire o meno la situazione con la Fiorentina, che lo avrebbe designato come suo pRossimo allenatore, Daniele De Rossi pensa già al suo futuro in panchina… ma su quella del Boca Juniors. L’esperienza in Argentina è stata breve ma intensa, al punto che De Rossi le ha riservato un posto speciale nel suo cuore. L’ex centrocampista della Roma, ai microfoni di ‘La Nacion’, ha spiegato che vorrebbe sedersi sulla panchina ‘Xeneize’ per vincere i trofei che da giocatore non ha potuto ottenere: “ho in testa di tornare in Argentina come allenatore del Boca. Se le cose fossero andate bene, con Burdisso eravamo d’accordo che avrei iniziato la mia carriera di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Rossi sogna De Rossi sogna già da allenatore: “io tecnico del Boca Juniors, voglio vincere la Libertadores” SportFair De Rossi: "Voglio tornare al Boca Jr., ma da allenatore"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Fino a qualche giorno fa il suo nome era stato accostato alla panchina della Fiorentina, oggi dall'Argentina arriva una voce che rovescia ogni possibile ipotesi futuribile: ...

Nico Rosberg: “Spero che Valentino Rossi non abbia paura”

Nico Rosberg parla di addii nel pod cast MotoGP. E fa l'esempio di Valentino Rossi: "Spero che non continui per paura di dire addio". Nico Rosberg è ospite del podcast MotoGP, un pilota che ha fatto t ...

