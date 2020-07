De Rossi: “Ricordo come mio padre guardava Maradona. Un giorno allenerò il Boca” (Di mercoledì 8 luglio 2020) In una lunga intervista a La Nacion, Daniele De Rossi ha raccontato la sua esperienza in Argentina, il ritorno a Roma per stare accanto alla famiglia e soprattutto la volontà di tornare ad allenare il Boca. “Vivo a 100 metri dal più famoso argentino del pianeta. Siamo molto vicini a Piazza San Pietro. All’inizio è stato un po ‘complicato, perché molte persone sono state sorprese nello scoprire che vivessi qui, ma ora sono uno del quartiere”. Su Buenos Aires. “Mi sveglio all’alba e scrivo a Osvaldo ‘mandami due o tre chili di tortilla di patate’. E non ho più mangiato quella carne. Guardando” La Casa de Papel“ con mia moglie, quando Palermo ha parlato, in argentino, ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo quasi iniziato a piangere. Quando sono tornato al centro ... Leggi su ilnapolista

