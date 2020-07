De Luca: “La Campania sarà la terra del nuovo miracolo economico” (Di mercoledì 8 luglio 2020) NAPOLI – “Vogliamo che la Campania diventi l’area di un nuovo miracolo economico, guardo alla Baviera, all’Île-de-France, alla Catalogna di qualche anno fa, puntiamo a creare un boom economico nei prossimi anni in Regione Campania”. Cosi’ il governatore campano Vincenzo De Luca intervenendo a un webinar di Acca Software. Leggi su dire

