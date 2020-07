DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 9 luglio: Sanem conosce Levent, Can geloso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ventiduesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ottenendo un successo strepitoso. Gli spoiler della puntata in onda il 9 luglio 2020, rivelano che Sanem tornerà a lavorare nell’agenzia pubblicitaria dei Divit. Durante una giornata di lavoro la Divit farà la conoscenza del signor Levent. Quest’ultimo è il proprietario di un’azienda di prodotti organici che collaborerà con Can. Le anticipazioni dicono anche che il nuovo arrivato si congratulerà con l’aspirante scrittrice per aver avuto un’idea molto ingegnosa. Sanem torna a lavorare alla Fikri Harika Le anticipazioni del 22esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 ... Leggi su kontrokultura

